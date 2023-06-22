Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki geri dönüşüm tesisindeki yangın devam ediyor. 5,5 saattir aralıksız müdahale edilen yangında ekiplerin çalışmaları havadan görüntülendi.

Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan geri dönüşüm tesisi yangını devam ediyor. Yaklaşık 5,5 saatlik sürenin geride kaldığı yangında itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor. Gün içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile beraber İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 5 arazöz ve İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleriyle müdahale edildi. Akşam saatlerinde helikopterlerin geri çekilmesiyle karadan itfaiye ekipleri ve iş makinalarıyla müdahale devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 52 ekip ve 92 personelle süren çalışmalar havadan görüntülendi.

Yangın halen devam ederken yükselen dumanların etkisinin azaldığı görüldü.