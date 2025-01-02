Antalya’nın Kepez Belediyesi, Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Ortaokulu öğrencilerini sürdürülebilir bir yaşam ve temiz bir çevre bilinci oluşturmak için Erensan Geri Dönüşüm Tesisi’ni gezdirdi.

Kepez Belediyesi, ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında belediye sınırları içerisindeki okullarda farkındalık eğitimlerini sürdürüyor. Proje kapsamında binlerce öğrenciye ulaşan Kepez Belediyesi, sürdürülebilir bir yaşam ve temiz bir çevre için farkındalık çalışmaları yürütüyor. Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesini hedefleyen Kepez Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, bir yandan okullara ekipman desteği sağlarken, diğer yandan da sıfır atık konulu eğitim seminerleri düzenliyor. Bu çalışmalar kapsamında; Kepez Belediyesi, Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Ortaokulu öğrencilerini sürdürülebilir bir yaşam ve temiz bir çevre bilinci oluşturmak için Erensan Geri Dönüşüm Tesisi’ni gezdirdi. Öğrenciler, atıkların ayrıştırılma süreçlerini ve hangi aşamalardan geçtiğini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Sıfır atık ve ambalaj atıklarının toplanıp değerlendirilmesi ile atıkların çevreye olan zararları konusunda bilgilendirilen öğrenciler, merak ettikleri soruları çevre mühendisleri ve firma yetkililerine doğrudan sorma imkanı elde etti. Öğrencilere, doğaya atılan atıkların doğada çözülme ve yok olma süreleri hakkında da bilgi verildi.

Kepez Belediyesi’nin katkılarıyla, Erensan Geri Dönüşüm Tesisi’ni Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Ortaokulu’ndan 300 öğrenci gezdi.