Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan ve yetkilendirilen Çevre Ajansı, ilk kez TEKNOFEST 2022’de depozito iade toplama yönetmeliğine uygun şekilde yerli üretimi yapılan makineleri tanıtıma çıkardı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan ve yetkilendirilen Çevre Ajansı, ilk kez TEKNOFEST 2022’de depozito iade toplama yönetmeliğine uygun şekilde yerli üretimi yapılan makineleri tanıtıma çıkardı.

Bu yıl Samsun’da gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ilklere sahne olmaya devam ediyor. Festival çerçevesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan ve yetkilendirilen Çevre Ajansı, ilk kez TEKNOFEST 2022’de depozito iade toplama yönetmeliğine uygun şekilde yerli üretimi yapılan makineleri tanıtıma çıkardı. Geri dönüşüm sistemleri olarak adlandırılan sistemler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Yeşil Kalkınma projesi çerçevesinde başlatmış olduğu atıkların geri dönüştürülmesi ve toplanmasına yönelik çalışma için kullanılmakta. Ayrıca, doğanın korunması ve milli kaynakların kaybının önlenmesi için geliştirilen geri dönüşüm toplama cihazları olarak da biliniyor. Bu amaçlar doğrultusunda GDS Geri Dönüşüm Makineleri A.Ş. tarafından yerli ve milli sensörlerle tasarlanan cihaz ile ülkenin ekonomisine de katkı sunması amaçlanıyor. Yıllık 20 milyar adet şişenin Türkiye ekonomisine geri kazandırılarak 2 milyar liralık kazanımın da ülke içerisinde kalması hedeflenen sistem ile Türkiye, depozito geri dönüşüm sistemini devreye almış 8’inci ülke olacak. Sistem ile makineye atılan şişe başına belirlenen bir ücret alınacak. Bu sayede hem vatandaşlar teşvik edilmiş olacak hem de plastik atık dağıtımının önüne geçilmiş olacak.