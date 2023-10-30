Muş’un Bulanık ilçesindeki Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen ‘Geri Dönüşüm’ sınavında başarı olan öğrenciler, ödül olarak Bitlis Katı Atık Birliği (BİKA) geri dönüşüm ve enerji üretim tesisini gezdi.

Bulanık Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen ‘Geri Dönüşüm’ sınavında başarılı olan öğrenciler, Okul Müdürü Muzaffer Sarı ve öğretmenleri eşliğinde Bitlis Katı Atık Birliği (BİKA) tesisini gezerek, İşletme Müdürü M. Musa Tütün tarafından bilgilendirildi. Gezide geri dönüşüm sayesinde atıkların ekonomiye olan katkısı hakkında detaylı bilgi alan öğrenciler, tesisin her alanında yapılan faaliyetleri dikkatle inceleyerek, atıkların ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesinin çevreye sağladığı katkıları da öğrendi.

Açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Muzaffer Sarı, Bulanık Anadolu Lisesi olarak enerji tasarrufu ve sürdürülebilir katı atıklardan enerji üretme konusunda hazırladıkları proje kapsamında BİKA tesislerini ziyaret ettiklerini belirterek, “Burada öğrencilerimiz, katı atığın nasıl enerjiye dönüştüğüyle ilgili bilgilendirmeleri Bitlis Katı Atık Birliği (BİKA) İşletme Müdürü M. Musa Tütün önderliğinde aldılar. Bu şekilde öğrencilerimiz katı atıklarla ilgili bir bilice sahip oldular. Okulumuzda da bu bilgileri uygulayacaklar” dedi.

Bulanık Anadolu Lisesi Fizik Öğretmeni Ferhat Coşkun da, öğrencileri bilinçlendirmek ve bir şeyleri öğretme noktasında dersler verdiklerini belirterek, “Çocukların sahaya alınmasının önemi benim açımdan çok ön planda olan bir süreç. Bölgemizde çocuklar kendi bulundukları köyden bile çıkamadıklarını duyunca, farklı bir ilde bize destek veren Bitlis Katı Atık Tesislerinin yetkililerine teşekkür ederim, bize böyle bir imkân sağladıklar. Çocuklarımızın bakış açısı değişti” ifadelerini kullandı.