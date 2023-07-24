Eskişehir’de bir geri dönüşüm firmasından başlayan yangın kısa sürede bir firmanın deposuna sıçradı. Yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Alınan bilgiye göre, İnönü ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm firmasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede yan tarafta bulunan bir depoya sıçradı. Yangın ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken, ekipler çevredeki vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.