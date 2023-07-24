Aydın’ın Efeler ilçesindeki ASTİS Milet Bulvarı’ndaki geri dönüşüm deposunda çıkan yangın panikletirken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Ata Mahallesi ASTİS Milet Bulvarı üzerindeki bir geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17.00 sıralarında geri dönüşüm deposundan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin zamanında ve yoğun çalışmaları sonucunda söndürülen yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.