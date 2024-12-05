Hatay’da geri dönüşüm atıklarından ‘Güneş Enerjisiyle Çalışan Dikey Tarım Sistemi’ ile topraksız tarım yapan Ömer Çağan Avcı, alternatif enerji kaynaklarını kullanarak minimum maliyetle maksimum ürün üretebileceği sistemler geliştirmeyi hedefliyor.

Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan Ömer Çağan Avcı, hobi olarak başladığı çiftçilikte çevresinden topladığı atık malzemelerle kurduğu sistemle güneş enerjisinden de yararlanarak topraksız tarım yapmaya başladı. Yaptığı araştırmalar sonucunda sokak lambası kullanarak iş yerinde ‘Güneş Enerjisiyle Çalışan Dikey Tarım Sistemi’ kuran Avcı, semizotu, biber, fesleğen, reyhan, nane ve biberiye gibi bitkiler yetiştirmeye başladı. Daha az enerji kullanarak daha fazla verim almayı hedefleyen Avcı, sistemini geliştirerek ekonomiye katkı sağlamak istiyor.

“Bu sistemin malzemeleri benim çevremdeki atıklardan oluştu”

Kurduğu sistemi çevre bilincini oluşturmak amacıyla atık malzemelerden yaptığını söyleyen Ömer Çağan Avcı, “Bu sistemdeki amacımız; birden fazla bitkiyi dikey tarımda aynı anda yetiştirebilir miyiz sorusuna cevap aramak olacak. Genel olarak tarımda kullanılan ilaçlamaların çok büyük bir maliyeti var. Fesleğen ve reyhan gibi sinek kovucu etkisi olan bitkileri biberle aynı ortamda dikerek kimyasal ilaç kullanmadan organik ürün yetiştirmeyi planlıyoruz. Bu sistemin malzemeleri benim çevremdeki atıklardan oluştu. Mesela bu pimaşlar atıktı. Burada kullanmış olduğumuz 12 voltluk motor ise bir ilaçlama pompasının motoruydu. Bozulmuştu ve ben de onu tamir ettim. Bidon, atık bir bidondu. Sokak lambasının güneş enerjisi paneli çalışmıyordu ve onu da tamir ederek bunu yaptık” diye konuştu.

“Bizim artık bedensel değil, beyinsel tarıma ihtiyacımız var”

Alternatif enerji kaynaklarını kullanarak minimum maliyetle maksimum ürün alınabileceğini söyleyen Avcı, “Burada semizotu, biber, fesleğen, reyhan, nane ve biberiye var. Bizim aslında çok verimli topraklarımız var. Gübre maliyetleri ve mazot fiyatları arttığından dolayı alternatif enerji kaynaklarını kullanarak minimum maliyetle maksimum ürün üretebileceğimiz sistemler geliştirmek. Benim amacım bu sistemi geliştirmek. Böylece milli ekonomimize katma değer oluşturmayı planlıyorum. Bu sistemin adı ‘Güneş Enerjisiyle Çalışan Dikey Tarım Sistemi’. Artık bizim bedensel tarım değil de beyinsel tarıma ihtiyacımız olduğunu düşündüğümden dolayı birim alanında maksimum gelir sağlayacak yöntemleri araştırdım ve en doğru yöntemin de topraksız tarım olduğunu öğrendim” ifadelerini kullandı.