SOCAR Türkiye, 62 ton kağıdı geri dönüştürerek elde ettiği geliri 10 bin fidan olarak Ege Orman Vakfı’na bağışladı. Bu fidanlarla Menemen’de SOCAR Türkiye Gönüllüleri Hatıra Ormanı kuruldu.

SOCAR Türkiye, 62 ton kağıdı geri dönüştürerek elde ettiği geliri 10 bin fidan olarak Ege Orman Vakfı’na bağışladı. Bu fidanlarla Menemen’de SOCAR Türkiye Gönüllüleri Hatıra Ormanı kuruldu.

Türkiye’nin önde gelen endüstriyel holdinglerinden SOCAR Türkiye, imhalık malzemelerini ormana dönüştürüyor. SOCAR Türkiye ve grup şirketlerindeki arşiv çalışmaları sonucu, saklama süreleri dolan imhalık malzemeler için dönüşüme başlandı. Proje kapsamında elde edilen gelir ile Ege Orman Vakfı’na 10 bin fidan bağış gerçekleştirildi. Menemen’de oluşturulacak SOCAR Türkiye Gönüllüleri Hatıra Ormanı için ilk fidanların dikimi, gönüllülerin katılımıyla yapıldı.

Bin 58 ağacın kesilmesi önlendi

Yapılan açıklamaya göre şirketin net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda başlayan proje, imha edilecek arşiv kâğıtlarının güvenli geri dönüşüm tesislerine götürülmesi, ardından malzemelerin tekrar kâğıt olmaları için hamur haline getirilmesiyle devam etti. Projede 62,23 ton kağıt atık geri dönüşüme gönderilerek 9 bin 240 fidanlık gelir elde edildi. Şirketin 760 fidan eklemesiyle birlikte 10 bin fidan Ege Orman Vakfı’na bağışlandı.

Geri dönüşüm sayesinde bin 58 ağacın kağıt elde etmek için kesilmesi önlendi. Kurtarılan her ağaç günde 3 insanın tükettiği oksijeni üretecek, yılda 7 kilogram toz ve 300 kilogram zehri süzecek. 10 bin fidanlık ormanla 11 bin 15 kilogram daha az sera gazı salımı gerçekleşecek ve bin 742 metreküp su tasarrufu sağlanacak. 1 ton kâğıdın geri dönüşüme kazandırılmasıyla 17 ağacın kesilmesi önleniyor, 177 kilogram daha az sera gazı salımı gerçekleşiyor ve 28 metreküp su tasarrufu sağlanıyor. Proje kapsamında her yıl geri dönüşümden elde edilen gelir ile fidan bağışı düzenli olarak devam edecek.

Yaklaşık 500 çalışanın oluşturduğu gönüllüler, 2020 yılından bu yana, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu şekilde çevre, sağlık, eğitim, spor, sokak hayvanları ve sosyal konularda topluma yarar sağlayacak projeler gerçekleştiriyor. Şirket sürdürülebilirlik yolculuğunu 2035 yılı itibarıyla yüzde 40 karbondioksit (CO2) azaltımı ve 2050 yılı itibarıyla net sıfır emisyon olarak belirledi.