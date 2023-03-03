Çöpten topladığı atık malzemelerden tablolar yapan sanatçı Metin Birecikligil, Türk filmi sahneleri ve karakterlerinden oluşan "Yeşilçam" sergisinden elde ettiği geliri deprem bölgesine yolluyor.

Çöpten topladığı atık malzemelerden tablolar yapan sanatçı Metin Birecikligil, Türk filmi sahneleri ve karakterlerinden oluşan "Yeşilçam" sergisinden elde ettiği geliri deprem bölgesine yolluyor.

Çöpe atılan kağıt, kumaş, iplik, balon, kürdan gibi materyalleri toplayıp bu malzemelerden tablolar oluşturan sanatçı Metin Birecikligil, bu yöntemle Yeşilçam sahneleri ve karakterlerinin tablolarını yaptı. Uzun emek sonucunda hazırlanan tablolar, “Yeşilçam” adıyla Kültür Mahallesi 1437 Sokak No: 3 Alsancak adresinde 10 Nisan’a kadar sergilenecek. Sergiden elde ettiği geliri deprem bölgesine ulaştıran Birecikligil, ilk 3 günde elde ettiği 2 bin lirayı deprem bölgesine yolladı, sergi sonuna kadar nakdi destekleri ulaştırmaya devam edeceğini belirtti.

Birecikligil, “İsraf hat safhada. Bu yüzden çöpe atılan şeylerle güzel eserlerin de yapılabildiği mesajını vermek için bu işe başladım. Ana motivasyonum buydu. İkinci motivasyonum da Yeşilçam emekçileri oldu. Yeşilçam, bizim için çok önemli. O emekçilere gönül borcu olarak selam vermek istedim. 25 Şubat’ta, hazırladığım eserlerden oluşan bir sergi açtım. Bütün gelirleri de depremzedelere bağışlamaya karar verdim. Normalde tablolarımı satmıyordum. Bağış söz konusu olduğu için tabloların fiyatlarını makul seviyede tuttum ancak buna da gücü yetmeyenler olabileceği için tabloların kopyalarını kartpostal şeklinde bastırarak daha uygun fiyatlarla satışa sundum. 3 günde 2 bin lira gelir elde ettik. Çok büyük bir rakam değil ama çorbada bizim de tuzumuz olsun diye düşündüm. Sergi bitene kadar elde ettiğim geliri deprem bölgesine yollayacağım" dedi. Sergiyi gezen sanatsever Asuman Memen de "Sergiyi çok beğendim. Gelirin depremzedelere gönderilecek olması da çok güzel bir fikir. Umarım hepsi satılır ve ihtiyaç sahiplerine ulaşılır. Tabloların atıklardan yapılması da beni çok etkiledi" diye konuştu.