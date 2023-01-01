Urla’nın Balıklıova Mahallesi Gerence Körfezi mevkiinde 14 Ağustos 2021’de çıkan yangında yanan 347 hektarlık alanda adaçayı, kekik, lavanta ve sakız gibi bitkiler toprakla buluştu. Yangın bölgesinden artık kül ve yanık kokusu yerine adaçayı, kekik kokuları geliyor.

Urla’nın Balıklıova Mahallesi Gerence Körfezi mevkiinde 14 Ağustos 2021’de çıkan yangında yanan 347 hektarlık alanda adaçayı, kekik, lavanta ve sakız gibi bitkiler toprakla buluştu. Yangın bölgesinden artık kül ve yanık kokusu yerine adaçayı, kekik kokuları geliyor.

14 Ağustos 2021 tarihinde İzmir’in Balıklıova Mahallesi Gerence Körfezi mevkiinde çıkan orman yangınına 9 helikopter, 1 uçak, 50’den fazla arozöz ve çok sayıda orman yangın işçisi ile müdahale eden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangını 14 saat içinde kontrol altına almış ve toplamda 347 hektar orman alanı zarar görmüştü. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangından hemen sonra yanan alanın ağaçlandırma çalışmalarına başlamış, toprak işlenmiş, fidanlar toprakla buluşturulmuştu. Yanan alanları bulunduğu bölgenin doğal ağaç varlığına göre yeniden yeşertmeye özen gösterdiklerini söyleyen Gaziemir Orman İşletme Müdürü Mehmet Çaprazlı, İzmir’in Çeşme, Karaburun ve Urla ilçelerini kapsayan Çeşme Yarımadası’nda yanan orman alanına başta sakız olmak üzere tıbbi aromatik bitkiler ile ağaçlandırdıklarını söyledi. Orman İşletme Müdürü Mehmet Çaprazlı, yanan 347 hektarlık orman alanına kızılçam gibi orman ağaçlarının yanı sıra 313 hektarlık kısmına da 5 bin lavanta, bin 600 harnup, bin 700 biberiye, 2 bin 500 adaçayı, bin 500 zakkum, bin iğde, 400 akasya ve 5 bin 700 adet sakız fidanının toprakla buluşturulduğunu söyledi. 2021 yılı başlarında dikilen fidanların büyümeye başladığını, bölgeden artık kekik, adaçayı kokularının geldiğini söyleyen Çaprazlı, bu bitkilerin bölgedeki arıcılık faaliyetleri için de önemli bir önem taşıdığını belirterek, "Tıbbi aromatik bitkilerin toplanmasından ve arıcılık faaliyetlerinden de yöre halkına önemli bir gelir sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.