Vitamin takviyeleriyle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgi veren Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, yağda çözünen vitaminlerin fazla tüketiminin vücutta birikerek toksik etki oluşturabileceğini söyledi.

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, vitamin takviyeleri hakkında önemli bilgiler verdi. Vitamin takviyelerinin vücuda olumlu yönleri olduğu kadar olumsuz etkilerinin de olduğunu belirten Dr. Sarıkaya, yüksek dozda alınan takviyelerin vücutta birikerek toksik etki oluşturabileceğini söyledi. Vitamin takviye oranının bireyin beslenmesiyle değişeceğini kaydeden Dr. Sarıkaya, vitamin takviyesi alırken doktor tavsiyesi, dozaj kontrolü, ihtiyaç analizi ve güvenilir marka olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

"Vitaminlerin faydaları olduğu kadar zararları riskleri de vardır"

Vitamin takviyelerinin faydaları kadar zararlı risklerinin de olduğunu ifade eden Dr. Sarıkaya, "Vitamin takviyeleri, vücudun ihtiyaç duyduğu ancak besinlerle yeterince alınamayan vitamin ve mineralleri desteklemek amacıyla üretilen ürünlerdir. Tablet, kapsül, toz veya sıvı formunda bulunabilirler. En yaygın kullanılanlar arasında C vitamini, D vitamini, B kompleks vitaminleri, demir, kalsiyum ve çinko yer alır. Bu vitaminlerin faydaları olduğu kadar zararları riskleri de vardır. Takviyelerin faydaları, eksiklikleri giderir, bağışıklığı destekler ve enerji seviyesini artırır. Riskleri ise ilaç etkileşimleri, vücutta oluşturabilecek yan etkileri ve yüksek dozda alınan takviyelerin vücutta birikerek toksik etki oluşturabilir. Vitamin takviyesi alırken doktor tavsiyesine, dozaj kontrolüne, ihtiyaç analizine ve güvenilir marka olmasına dikkat edilmesi gerekir. Vitamin takviyeleri, doğru şekilde kullanıldığında sağlık üzerinde olumlu etkiler oluşturulabilir. Ancak her bireyin ihtiyacı farklıdır ve gereksiz yere takviye kullanmak zararlı olabilir. En sağlıklı yol, dengeli bir beslenme ile ihtiyaç duyulan vitaminleri almak ve gerekirse bir uzman desteğiyle takviye kullanmaktır. Unutmayın, vitaminler doğrudan iyileştirecek ürünler değil sağlıklı yaşamın sadece bir parçasıdır" dedi.