Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı akademisyenlerinden Prof. Dr. Kemal Ödev, vücuda zararlı radyasyon türü olan iyonlaştırıcı radyasyonun yüksek dozlarının insan vücudunda olumsuz etkilere neden olabileceğini belirterek, gereksiz radyolojik tetkiklerden kaçınılması gerektiğini söyledi.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı akademisyenlerinden Prof. Dr. Kemal Ödev, vücuda zararlı radyasyon türü olan iyonlaştırıcı radyasyonun yüksek dozlarının insan vücudunda olumsuz etkilere neden olabileceğini belirterek, gereksiz radyolojik tetkiklerden kaçınılması gerektiğini söyledi.

Vücuda zararlı radyasyon türü olan iyonlaştırıcı radyasyonun yüksek dozları, insan vücudunda olumsuz etkilere neden olabiliyor. Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı akademisyenlerinden Prof. Dr. Kemal Ödev, radyolojik tetkiklerde dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.

“İyonlaştırıcı radyasyonun etkileri bir anda ortaya çıkmamaktadır”

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı akademisyenlerinden Prof. Dr. Kemal Ödev, iyonlaştırıcı radyasyonun yüksek dozlarının insan vücudunda zararlı etkilere neden olabileceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Kemal Ödev, “İyonlaştırıcı radyasyonun yüksek dozları, insan vücudunda zararlı etkilere neden olabilmektedir ancak düşük dozlardaki maruziyete bağlı etkiler hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. İyonize radyasyon insan vücudunun genetik yapı taşı olan DNA molekülünü etkilemekte ve DNA molekülünün parçalanmasına neden olmaktadır. Bu zararlı etkilerden dolayı hücre canlılığını kaybedebilmektedir” dedi.

“İyonlaştırıcı radyasyon gelişmekte olan fetüste zararlı etkilere yol açabilmektedir”

İyonlaştırıcı radyasyonun etkilerinin bir anda ortaya çıkmadığını, bu etkilerin otaya çıkması için uzun süreli temasın ve uzun zamanın geçmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kemal Ödev, “İyonlaştırıcı radyasyon deride kızarıklık, ülser, gözde katarakt, saçlı deride dökülme, ishal ve anemi gibi istenmeyen etkilere neden olabilir. Bu radyasyon türü hızla büyüyen ve çoğalan hücreler üzerinde daha fazla tahrip edici etkiye sahiptir. Bu nedenle gelişmekte olan fetüste zararlı etkilere yol açabilmektedir” şeklinde konuştu.

“Uzun süreli maruz kalma sonucunda kanser görülebilir”

Görüntüleme yöntemleri; hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılabileceği gibi ameliyat olması mümkün olmayan hastaların da tedavisine yönelik uygulanabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Kemal Ödev, “Radyografi, floroskopi, anjiyografi, ultrasonografi (US), bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG), nükleer tıp yöntemleri ve pozitron emisyon tomografi (PET/BT) görüntüleme yöntemlerinden bazılarıdır. Hem bilim dünyasında hem de tıp alanında radyasyon elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar şeklinde enerjinin yayılması olarak tanımlanmaktadır” ifadelerine yer verdi.

“İyonlaştırıcı radyasyonların, en korkulan etkisi ise, uzun süredeki maruz kalma sonucunda ortaya çıkan kanserlerin görülme olasılığıdır. Bu nedenle iyonlaştırıcı radyasyondan korunma amacıyla BT, PET gibi görüntüleme yöntemlerinin gereksiz kullanımından kaçınılmalıdır. Ayrıca hastanelerde radyasyon alanlarının bulunduğu yerlerdeki uyarı levhaları dikkate alınmalı, radyasyon alanlarında uzun süre bulunmamaya özen gösterilmelidir” şeklinde konuştu.