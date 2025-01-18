Eskişehirli astrofotoğrafçı Murat Oktay zaman atlamalı fotoğrafçılık tekniğini (timelapse) kullanarak Gerdekkaya anıtı ve Yazılıkaya anıtını samanyolu ile aynı karede buluşturdu.

Eskişehirli astrofotoğrafçı Murat Oktay, zaman atlamalı fotoğrafçılık tekniğini kullanarak çekmiş olduğu ve bin 59 fotoğraftan oluşan Eskişehir‘in Seyitgazi ilçesi Çukurca köyündeki Gerdekkaya anıtı ve Han ilçesine bağlı Yazılıkaya köyündeki Yazılıkaya anıtını samanyolu eşliğinde fotoğrafladı. Çekimlerinde uzun pozlama tekniği kullanan Oktay, Mayıs ve Kasım ayları içerisinde çekilmesi mümkün olan samanyolu fotoğraflarını Eskişehir‘in doğal ve tarihi noktalarını keşfederek çekiyor. Murat Oktay’ın kaydettiği kareler kartpostalları aratmıyor.