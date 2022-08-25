Programa katılan öğrenciler Gercüş Ulu Cami imamlarına ve müftülük yetkililerine teşekkür etti.

Merkez Ulu Cami’de düzenlenen programa Gercüş Müftü Vekili İbrahim Durul, din görevlileri, öğrenciler ve öğrencilerin velisi katıldı. Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başlayan program müftü vekili İbrahim Durul ‘un konuşmasıyla devam etti. Sine vizyon gösterinin ardından eğitim alan öğrenciler şiirler okudu, ilahiler söyledi. Düzenlenen programın sonunda öğrencilere yiyecek ve içecek ikram edildi.

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