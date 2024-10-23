Batman’ın Gercüş ilçesinde halaylar eşliğinde düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Gercüş’e bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki Seyir Tepesi’nde Kaymakamlık tarafından düzenlenen uçurtma şenliği ilgi gördü. Şenliğe çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte öğrenci ve öğretmenler birlikte halay çekti. Şenliğe katılanların müzikli oyunları da izleyicilerin beğenisini kazandı.

Öğrenciler çok mutlu olduklarını dile getirerek şenlik için Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş’a teşekkür etti.