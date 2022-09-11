Batman’ın Gercüş ilçesinde takla atarak uçuruma yuvarlanan Kia marka otomobilde 4 kişi yaralandı.

Batman’ın Gercüş ilçesinde takla atarak uçuruma yuvarlanan Kia marka otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre Gercüş’ten Batman istikametine gitmekte olan henüz şoförün ismi öğrenilemeyen 72 ED 874 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Akyar köyü yakınlarında yaklaşık 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada İ.U., S.U., R.U. ve H.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gercüş ve Hasankeyf Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gercüş ve Hasankeyf Devlet Hastanelerinde yapılan müdahalenin ardından 4 yaralı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.