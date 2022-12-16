Batman’ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Batman’ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman istikametinden Mardin istikametine gitmekte olan 33 VBP 01 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç tarlaya uçtu. Kazada sürücü yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile sağlık ve güvenlik güçleri güçleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.