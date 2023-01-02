Batman’ın Gercüş ilçesinde takla atan otomobilde 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Batman’ın Gercüş ilçesinde takla atan otomobilde 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

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Alınan bilgilere göre, Gercüş ilçesi Kırkat göleti yolunda 72 AH 755 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada M.A. (17), E.K (18) ve M.E. yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan E.K., Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.