Batman’ın Gercüş ilçesinde ’mezrone’ üzümünün yetiştiği şifa kaynağı organik pekmez yapımı başladı.

Üzümüyle meşhur Gercüş ilçesinde ve köylerde pekmez mesaisi başladı. Sabah erken saatlerde üzümleri bağlardan toplayan çiftçiler, üzümlerin geleneksel yöntemle suyunu çıkarıyor. Üzümlerin sıkılmasıyla birlikte elde edilen üzüm suyu, evlerin önünde kurulan büyük kazanlarda saatlerce odun ateşinde kaynatılarak pekmez haline getiriliyor. Sepetlere doldurdukları üzüm, traktörlerle şıra alanına taşınıyor. Burada ayıklanan üzümler, çuvallara doldurulduktan sonra taş havuzlarda ezilip şıra haline getiriliyor.

Yaptıkları pekmezin tamamen organik olduğunu belirten Süleyman Öner, "Sabahın erken saatlerinde kalkıp dağa gidiyoruz, üzümlerimizi toplayıp ev önündeki meydanda suyunu sıkıyoruz. Daha sonra bakır dev kazanların içine koyarak ateşimizi yakıyoruz. Pekmezin kendini temizlemesi için bir parça beyaz taş içine atıyoruz, pekmezin temiz ve kaliteli olması için bunu yapıyoruz. Saatlerce odun ateşinde kaynatıyoruz. Ortalama 6 ile 8 saat kaynamanın ardından pekmez oluyor. Pekmezimiz organik olduğu için çoğu hastalıklara şifa kaynağıdır. Gercüş pekmezi adı ve namıyla çok kaliteli bir pekmezdir. Pekmezimiz tamamen organiktir bu yüzden çoğu hastalıklara şifa olarak bile kullanılıyor" dedi.

Selman Öner ise sabahın erken saatlerinde kalkıp dağa gittiklerini ve üzümleri toplayarak evlerinin önüne getirdiklerini söyledi. Öner, "Evin önündeki meydanda üzümlerin suyunu sıkıyoruz. Daha sonra bakır dev kazanların içine koyarak ateşimizi yakıyoruz. Pekmezin kendini temizlemesi için bir parça beyaz taş içine atıyoruz" diye konuştu.