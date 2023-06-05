Batman’ın Gercüş ilçesinde, Gercüş Şehit Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerle deprem tatbikatı yapıldı.

İlçeye Batman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden gelen arama-kurtarma ekibi tarafından tatbikat öncesinde öğrencilere deprem anında neler yapılması gerektiği anlatıldı. Öğrenciler ise öğrendikleri bilgileri tatbikat ile uygulama fırsatı buldu. Tatbikatta, okul kontrollü bir şekilde boşaltıldı. Ardından sirenlerin çalmasıyla birlikte sınıflarında bulunan Öğrenciler "çök, kapan, tutun" hareketlerini yaparak sirenin bitmesini bekledi. Sirenlerin bitmesinin ardından öğrenciler görevli öğretmenleri eşliğinde kontrollü olarak okuldan dışarı çıkarıldı.

Ekipler tarafından deprem çeşitleri, haritada fayların yerleri, deprem öncesi alınması gereken tedbirler, deprem anında ve daha sonraki hareket tarzları konularında bilgi aktarıldı. Bina tahliye edildi. Ekipler, tahliyenin ardından, öğretmen ve öğrencilere doğal afet gibi durumlar öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verdi.

Öğrenciler, aldıkları bilgiler sayesinde AFAD ekibine teşekkür etti.