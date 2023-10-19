Batman’ın Gercüş ilçesinde Muhtarlar Günü kutlandı.

Gercüş’te Muhtarlar Günü kutlaması kaymakamlık bahçesinde yapıldı. Törene siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri ile muhtarlar katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Atatürk büstüne çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gercüş ilçesine bağlı Hisar köy Muhtarı Devrim Kaya yaptı. Kaya, "Muhtarlar belde ve köylerde devletimizi temsil etmektedir. Muhtarlık bölgesindeki halkın devlet kurumları ile ilişkilerinden aracı bir rol oynarken diğer yandan da çağdaş kamu yönetiminin en temel unsurlarından birisi olan yönetime katılımcılığı kolaylaştırmaktadır. Hem milleti hem de devleti temsil gibi önemli, bir görevi ifade eden muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.