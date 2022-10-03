Batman’ın Gercüş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Batman’ın Gercüş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Akburç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A.(32) yönetimindeki motosiklet sürücüsü ile karşı yönden gelen plakası ve şoför ismi öğrenilmeyen otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motordan düşen sürücüsü H.A. yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gercüş Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan motosiklet sürücüsü daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.