Batman’ın Gercüş ilçesinde Türk Kızılay gönüllüsü gençler ile Gercüş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri anaokulu öğrencileri için etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılan minikler doyasıya eğlendi.

Müzik drama gösterileri, yüz boyama etkinliği miniklerle birlikte müzikler eşliğinde şarkılar söyleyen, yüzlerini boyayarak eğlendiren üniversite öğrencileri pamuklu şeker dağıttı. Çocukların çok sevinçli olduğunu ifade eden Türk Kızılay gönüllüsü Mervin Yıldırım "Bu tür etkinliklerle çocukları eğlendiriyoruz. Batman’dan geliyoruz genç kızlar ekibi olarak Gercüş ilçesine gelip güzel etkinlikler yaparak çeşitli oyunlar oynadık. Bu etkinlikleri köy okullarında ilçelerde ve ilde de yapıyoruz. Minik çocukların bu tür etkinliklere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Etkinliğe katılan minkler ise mutlu olduklarını dile getirerek Kızılay gönüllülerine teşekkür etti. Etkinliğe katılan miniklerin velileri de evlatlarının bu özel anlarını seyredip telefonla kaydetti.