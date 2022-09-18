Batman’ın Gercüş ilçesinde kavun hasadına başlayan üreticiler, verimli bir sezon geçiriyor. Bu sene yağışların iyi olmasından dolayı çiftçilerin yüzü güldü. Gercüş ilçesinde kavun üretimi ağırlıklı olarak ilçe ve köylerinde yapılıyor.

Batman’ın Gercüş ilçesinde kavun hasadına başlayan üreticiler, verimli bir sezon geçiriyor. Bu sene yağışların iyi olmasından dolayı çiftçilerin yüzü güldü. Gercüş ilçesinde kavun üretimi ağırlıklı olarak ilçe ve köylerinde yapılıyor.

İlçe merkezinde ve köylerde yetiştirilen kavunlar çevre illere satılıyor. İlçe merkezine gelen tüccarlar, çiftçilerden tonlarca kavunu alarak satış noktalarına ulaştırıyor.

Bu sene verimli bir yıl geçiren kavun üreticileri kavunun kilosunu 800 kuruş ile 1 liradan tüccarlara satıyor tüccarlar ise kavunları daha fazla parayla satıyor.

Gercüş ilçesinde yetişen, kavununlar da yaşanan bolluk satıcısı kadar vatandaşların da yüzünü güldürüyor.

Gercüş ilçesinde kavun hasadı yapan çiftçilerden Mehmet Salih Doğmuş, "Bu sene yağışların iyi olmasıyla beraber kavun hasadı verimli geçti verimli geçmesinden dolayı bizimde vatandaşlarımızın da yüzü güldü, her sene bedava kavun dağıttığım gibi bu senede bedava dağıttım. Allah her daim çiftçilerimizin emeğini artırsın" dedi.