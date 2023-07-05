Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan fırtına, hasadı yapılan mercimek tarlalarını birbirine kattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Hisar köyünde çiftçiler, mercimek hasadı yaparken neye uğradıklarını şaşırdı. Sabah saatlerinde hasat yapan çiftçilerin bin bir emekle bir yıldır emek verdiği ürünü, hasat sırasında fırtınanın azizliğine uğradı. Rüzgara kapılan mercimek yığınlarının havada uçuşması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mercimek hasadı yaptıkları sırada birden fırtına oluştuğunu belirten çiftçilerden Uğur Alpaslan, "Tarlada neye uğradığımızı şaşırdık. Fırtına yaklaşık 1 dakika sürdü ve bayağı da zarar verdi. Allah bizi daha büyük afetlerden korusun" dedi.