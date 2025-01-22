Batman’ın Gercüş ilçesinde bağcılığı geliştirmek ve kırsal kalkınma amacı ile çiftçilere, yüzde 70 devlet destekli "Mezrone" üzümü çeşidine ait aşılı Amerikan asma ağacı olan 5 bin 250 adet fide dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen fide dağıtım töreninde konuşan Vali Ekrem Canalp, tarımın desteklenmesi gerektiğini, destekle birlikte tarımın hayatta kalabileceğini söyledi. Canalp, "Tarımla uğraşan insanlarımızı geçimlerini en iyi bir şekilde yapmalarını imkanını sağlayalım bunu yaparken de aynı zamanda kaliteli üretim nispeten daha yüksek üretimi ortaya koyan tohumlar, fidanlar bunları da çiftçilerimize ulaştırmak. Bu şekilde destekler birer örnektir. Bugün nispi olarak verimi daha yüksek olan bu şekildeki omçaları çiftçilerimize dağıtmak suretiyle mezrone üzümünün genetik yapısını bozmadan çok daha yüksek miktarda üzüm elde etmek. Amacımız budur. Bu amaçla dağıtıyoruz. Buda tarıma, çiftçilerimize yapmış olduğumuz bir destektir" dedi.

Dağıtım törenine Vali Ekrem Canalp, Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın ve çok sayıda çiftçi katıldı.