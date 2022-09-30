Batman’ın Gercüş ilçesinde sıcak asfalt yüklü tırın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Batman’ın Gercüş ilçesinde sıcak asfalt yüklü tırın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Gercüş ilçesi ayrancı rampasında gece saatlerinde meydana geldi. Metin Öden (59) idaresindeki 73 AAE 564 plakalı asfalt yüklü tır Mardin’in Midyat ilçesi istikametinden gelerek Gercüş ayrancı geçidi rampasından inerken kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada tırda bulunan şoför Metin Öden (59) ve Kadir Tokay (48) sağlık ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tonlarca asfalt yol kenarına döküldü. Yola dökülen asfalt ise itfaiye ekiplerince temizlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.