Batman’ın Gercüş ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl etkinlikleri bayrak yürüyüşüyle başladı.

Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Gercüş Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ’100. yılında bayrak yürüyüşü’ etkinliği düzenlendi.

Gercüş Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bayrak yürüyüşü Şehit Mehmet Ali Atılgan köprülü kavşağından başladı. Kalabalık 100 metrelik Türk bayrağını ilçe meydanına kadar omuzlarında taşıdı. Bayrak yürüyüşü etkinliğine Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, kurum amirleri, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı. Şehit Mehmet Ali Atılgan köprülü kavşağından başlayan yürüyüş ilçe halk kütüphanesi önünde son buldu.