Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 11 ili etkileyen depremin ardından bölgeye giderek depremzedelere çalışan ekipler arasında Gercüş’ten gönüllü aşçılarda yer aldı. Umut Kervanı Vakfı hizmeti için Kahramanmaraş merkezinde kurulan 4 ayrı noktada binlerce depremzedeye Gercüşlü aşçıların yaptığı yemekler 3 öğün dağıtılıyor.

Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 11 ili etkileyen depremin ardından bölgeye giderek depremzedelere çalışan ekipler arasında Gercüş’ten gönüllü aşçılarda yer aldı. Umut Kervanı Vakfı hizmeti için Kahramanmaraş merkezinde kurulan 4 ayrı noktada binlerce depremzedeye Gercüşlü aşçıların yaptığı yemekler 3 öğün dağıtılıyor.

Gercüş’ten Usta aşçılar İbrahim Bağcı, Kenan Turan, aşçı yardımcıları İmran Dursun ve Yusuf Dursun gönüllü olarak gece gündüz demeden depremzedelere yemek hazırlıyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak ve onlara destek olmak isteyen birçok kişi deprem alanına akın ederken Gercüşlü aşçılarda depremzedelere yemek pişirerek yaralarına merhem olmaya çalışıyor.