Elazığ’da bir türbe define avcıları tarafından talan edildi. Olay karşısında şaşıran mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.

Elazığ’da bir türbe define avcıları tarafından talan edildi. Olay karşısında şaşıran mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.

Elazığ’ın Kızılay Mahallesi’nde bulunan Çarşamba Baba Türbesi uzun yıllardır ziyaretçilerini ağırlıyor. Yazar İshak Sunguroğlu’nun Harput Yollarında kitabında tarif ettiği yer ve verdiği bilgilere göre bu türbede Mehmet Ziyad ve Ali Beyaz adlı kişiler yatıyor. Uzun yıllardır ayakta duran türbe son zamanlarda definecilerin en çok uğradığı yerlerin başında geliyor. Türbenin hemen her köşesini kazan defineciler mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Çarşamba Baba Türbesi, çarşamba günü dua etmek isteyen vatandaşların en çok uğradığı türbelerin başında gelirken, mahalle sakinleri türbenin korunması ve restorasyonun yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.

"Korkuyoruz bir gün mezar da çalınacak diye"

Duruma tepki gösteren vatandaşlardan Burak Turan, "Elazığ merkeze bağlı Kızılay Mahallesi’nde Çarşamba Baba Türbesi olarak biliniyor. Burada Allah dostu bir zat yatıyor. Buraya halkımız, biz de dahil olmak birçok yerden ziyarete gelip dua ediyorlar. Ama gördüğünüz gibi durum içler acısı bu hale gelmiş her tarafı kazmışlar. Biz artık korkuyoruz ki bu definecilerden bir gün geleceğiz dua etmeye bakacağız ki mezar da yerinde yok. Yazık bırakın Allah için siz bu ölüden ne istiyorsunuz, ölünün kime zararı var. Ölünün altında altın ne gezer neyin peşindeler bunlar. Türbenin her tarafı delik deşik olmuş. Her tarafı iki üç metre kazmışlar. Korkuyoruz bir gün mezar da çalınacak. Biz yetkililerden bir yardım istiyoruz buranın tadilatı ve restorasyonunun yapılması için. Şu an harabe gibi göründüğü için herkes kafasına göre gelip çıkıyor bir şeyler arıyor. Bir şey de yok burada ne arıyorlar onu da bilmiyoruz. Ölüyü mü çalacaklar, ölüyü de çalacaklarsa gelip alıp götürsünler biz de kurtulalım millet de kurtulsun" dedi.

"Dünden beri gözüm doluyor"

Olay karşısında üzülen vatandaşlardan Güllü Akat da, "Ben bu mahalleye gelin geldim geleli burası var. Çarşamba Baba Türbesi diyorlar. Bir komşumuz dün bana gel gidip Çarşamba Baba Türbesine bakalım dedi. Öyle gördüm türbeyi yüreğime haraplık geldi. Dünden beri gözüm doluyor. Bu mübarek kime ne yapmış? Kapısını penceresini açık bırakıp gitmişler. Ben gelin geldiğimde her çarşamba günü kadınlar temizlik yapıyorlardı. Herkes gelip ziyaret ederdi" diye konuştu.