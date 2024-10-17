Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 24 Ekim’de Aydın genelinde gerçekleştirilecek gerçek zamanlı tatbikat için hazırlıklar devam ediyor. Tatbikat öncesinde Söke Organize Sanayi Bölgesi’nde ‘İlçe AFAD Merkezi’ kuruldu ve burada bir kriz yönetim masası oluşturuldu.

Tatbikata yönelik hazırlıkları değerlendirmek üzere düzenlenen toplantıya, Söke Kaymakamı Ali Akça, Garnizon Komutan Vekili Topçu Binbaşı Nejdet Gümüş ve Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan başta olmak üzere Söke Jandarma Komutanı Mehmet Emre Mengi, Emniyet Müdürü Fatih Demiralp ve daire müdürleri de toplantıda yer aldı. Söke’de görev yapan özel arama-kurtarma ekiplerinin temsilcileri de toplantıda hazır bulundu.

Kapsamlı tatbikat, afet anında hızlı ve etkili müdahale yapılabilmesi için ilgili kurumlar arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve koordinasyonu sağlamayı hedeflerken, 24 Ekim’de gerçekleştirilecek tatbikat bölgedeki afet yönetimi kapasitesinin test edilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Atatürk İlkokulu deprem tatbikatı için kısmen yıkılarak hazırlandı. Tatbikat için görevlilere program saati bildirilmeyecek. Genel merkez tarafından verilen alarmın ardından tatbikat başlayacak. Deprem bölgesinde sık karşılaşılan tüm ayrıntılar 24 Ekim’de yapılacak olan tatbikatta uygulanacak. Farklı noktada çıkan bir yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürülecek. Sağlık ekipleri, Söke ve Büyükşehir Belediye ekipleri, Jandarma ve polis ekipleri, arama-kurtarma ekipleri çalışmalarda etkin rol alacak.