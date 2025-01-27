Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi öğrencileri gerçek sınav deneyimi yaşadı.

"Dene, Yaşa, Tecrübe Et" Projesi kapsamında, Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi 12. sınıf öğrencileri, üniversite sınavına yönelik gerçek bir sınav deneyimi yaşadı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) Provası, Patnos Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirildi. Saat 10.15’te başlayan prova sınavı, öğrencilerin gerçek bir sınav ortamında kendilerini test etmelerine imkan sağladı. Projede amaç, öğrencilerin sınav stresiyle başa çıkma becerilerini geliştirmek, sınav stratejilerini daha etkili bir şekilde uygulamalarına imkan sunmak ve akademik hazırlık süreçlerine destek olmaktı.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Oğuz Çam da katılarak sınav sürecini yerinde inceledi. Milli Eğitim Müdürü Çam, bu tür etkinliklerin öğrencilerin sınava yönelik motivasyonlarını artırmak adına çok önemli olduğunu belirtti. Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi’nin ortak çabasıyla gerçekleşen bu etkinlik, öğrencilerin üniversiteye giriş sürecindeki başarılarını artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.