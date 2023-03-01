Erzurum’da bir takı dükkanına giren 2 kadın, gerçek sandıkları imitasyon bileziği çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, dükkan sahibi Cihat Küçük ise “Böyle bir ihtiyacı varsa gelsin bir yıllık takı ihtiyacını karşılayacağım” dedi.

Erzurum’da bir takı dükkanına giren 2 kadın, gerçek sandıkları imitasyon bileziği çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, dükkan sahibi Cihat Küçük ise “Böyle bir ihtiyacı varsa gelsin bir yıllık takı ihtiyacını karşılayacağım” dedi.

Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir takı dükkanına giren iki kadın değerli sandıkları bir bileziği çalarak dükkandan uzaklaştı. Kadınlardan biri dükkan sahibini oyalarken diğeri ise rafta duran bileziği elinin arasına alarak daha sonra cebine koydu. İçeride kamera olduğunu fark etmeyen kadınların yaptığı hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. İmitasyon ürünler de bulunan dükkanda hırsızlık yapan kadınlar, daha sonra elini kolunu sallayarak dükkandan ayrıldı.

Öte yandan, takı dükkanının sahibi Cihat Küçük ise, “Sanırım ürünü değerli sandıkları için çaldılar. Ama satmak için başka bir yere gittiklerinde gerçek olmadığını anlayacaklardır. Eğer bunlara ihtiyaçları varsa ben bir yıllık takı ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamaya hazırım” dedi.