Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesinin dahil olduğu proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) tarafından desteklenmeye layık görüldü.

ZBEÜ Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Çağlar Bayık’ın araştırmacı olarak yer aldığı ve yürütücülüğünü Hacettepe

Üniversitesi’nden Doç. Dr. Saygın Abdikan’ın üstlendiği proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik

Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) tarafından desteklenirken, 1 Ocak’ta başlatılan projede Türk ve Bulgar araştırmacıların yer aldığı bildirildi.

Pirinç tarlaları uydu görüntüleri ile izlenecek

"Monitoring Rice Fields by Joint Use of Multi-temporal SAR and Optical Data for Yield and Growth Estimation" başlıklı proje iki ülkedeki bilim insanlarının değerlendirmeleri sonucunda kabul edilirken, proje kapsamında hem Türkiye’de hem de Bulgaristan’da belirlenen pirinç

tarlalarında 24 ay süre ile pirinç bitkisi gelişiminin ve verim tahmininin uydu görüntüleri ile izleneceği açıklandı.

Proje için ayrılan bütçe yaklaşık bir milyon iki yüz bin TL oldu.