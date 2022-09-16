Bursa’nın İnegöl ilçesinde genzine anne sütü kaçan 4 aylık bebek hayatını kaybetti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde genzine anne sütü kaçan 4 aylık bebek hayatını kaybetti.

Olay, Yeniceköy Mahallesi 443. Sokak’taki bir evde meydana geldi. Anne Sema D., 4 aylık bebeği Amine’yi emzirip beşiğine yatırdı. Bir süre sonra bebeğinin hareketsiz yattığını gören anne, 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, soluk borusuna kaçan süt nedeniyle nefessiz kalan bebeğe kalp masajı yaptı. Ambulansa alınan bebek, kalp masajı yapılarak İnegöl Devlet Hastanesine getirildi. 1 saat süren müdahaleye rağmen bebek hayatını kaybetti. Acı haberle anne ve baba sinir krizi geçirip gözyaşı döktü. Bebeğin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.