Bursa’nın İnegöl ilçesinde annesinin emzirdikten sonra yatırdığı 2 günlük bebek hayatını kaybetti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde annesinin emzirdikten sonra yatırdığı 2 günlük bebek hayatını kaybetti.

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Esentepe Caddesi’nde bulunan bir sitedeki dairede meydana geldi. Suriye uyruklu Yasemin Yahya’nın (24) 2 gün önce Kadra ismini verdikleri erkek bebeği dünyaya geldi. Anne, gece saat 01.00 sıralarında bebeğini emzirip beşiğine yatırdı. Sabah 10.00 sıralarında uyanan Enes (27) ve Yasemin çifti, beşikte bebeklerinin hareketsiz yattığını gördü. Hareketsiz yatan bebek, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, çift büyük üzüntü yaşadı. Nefes borusuna süt kaçtığı tahmin edilen bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.