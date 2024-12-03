Artvin’in 2 bin 200 metre rakımlı Genya Dağı karla kaplanan güzellikleriyle kartpostallık görüntüler sundu.

Mersivan Dağı’nın zirvesi ve Genya Dağı’nda drone ile kaydedilen görüntüler, izleyenlere doğanın büyüleyici yüzünü gösterdi. Karla kaplanan çam, köknar ve ladin ağaçlarının bembeyaz manzarası, ormanların üzerinde süzülen bulutlarla bir araya gelerek şiir gibi bir atmosfer oluşturdu. Sis ve bulutların dans ettiği anlar, izleyenlerin hafızasına kazınacak karelere dönüştü.

Her mevsimde doğanın farklı bir güzelliğini yansıtan Artvin, kış aylarında da ziyaretçilerine büyüleyici manzaralar ve huzurlu bir atmosfer sunuyor. Genya Dağı’ndan havadan kaydedilen benzersiz görüntüler, kış mevsiminin şehrin güzelliklerini daha da belirgin hale getirdiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.