Balıkesir’in AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Balıkesir mitingi ile ilgili istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Balıkesir’in AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Balıkesir mitingi ile ilgili istişare toplantısı gerçekleştirdi.

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, genişletilmiş istişare toplantısı yaptı. İlçe Başkanı Ekrem Umutlu öncülüğünde gerçekleşen toplantıya, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, ilçe kadın kolları başkanı esrah gönülduk ve ekibi, ilçe gençlik kolları başkanlığı, mahalle başkanlıkları katıldı.

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı’nın büyük buluşmaya adeta çıkarma yapacağını kaydeden İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, tüm Edremit halkını 8 Ekim’de Balıkesir Kuva-yi Milliye Meydanı’na davet etti.

AK Parti’nin kurulduğu günden bu güne hedefleri doğrultusunda istikrarlı şekilde yoluna devam ettiğini vurgulayan Ekrem Umutlu, “AK Parti, Cumhurbaşkanımız ve Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği yolda istikrarlı bir şekilde yürümeye devam ediyor. Dünya Liderimiz 3 yıl aradan sonra ilimize geliyor ve özlemimiz sona erecek. Bu büyük buluşmaya AK Edremit Ailesi olarak yoğun bir tempoyla hazırlanıyoruz. Tüm duyuru yöntemlerini kullanarak ilçe halkımızı büyük buluşmaya davet ediyoruz. İnşallah 8 Ekim günü Edremit’ten Balıkesir’e çıkarma yapacağız. Miting için ilçemizden Balıkesir’e ücretsiz araçlar kaldırılacaktır. Bu vesile ile tüm halkımızı büyük buluşmaya davet ediyoruz.” dedi.