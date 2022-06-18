YETENEK DÖNÜŞÜM PROJESİ KURSİYERLERİ İŞ HAYATINA HAZIRLIYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi’nin ‘Yetenek Dönüşüm Projesi’ çerçevesinde açtığı mesleki eğitim kurslarıyla kursiyerler iş hayatına atılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi’nin, iş dünyasının talep ettiği nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik açılan ‘satış danışmanlığı’ kursu başladı. 17 kursiyerin katılımıyla 6 Haziran’da başlayan program, 24 Ağustos’ta sona erecek. Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, kurumlar arası iş birliğine dayalı olarak ‘Yetenek Dönüşüm Projesi’ni 2022 yılında hayata geçirdiklerini belirterek, mesleki eğitim, kariyer rehberliği, iş arama danışmanlığı gibi birçok hizmeti adaylara bir paket olarak sunup, adayların hem mesleki becerilerini geliştirmek hem de istihdam edilebilirliğine katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi. Proje çerçevesinde 8 kurs açtıklarını belirten Özada, Mali Müşavirler Odası iş birliğinde açılan muhasebe kursundan 13 kişinin mezun olduğunu ve mezun olan kursiyerlerden 7 kişinin kısa zamanda istihdama katıldığının altını çizdi. Özada, 100’ün üzerinde kursiyerin olduğu projede, profesyonel yöneticiler tarafından verilen İş Arama Becerileri Eğitimleri’ni, adaylarla firmaların buluşması ve network ağının genişlemesi açısından önemli gördüklerini söyledi.