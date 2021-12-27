YENİŞEHİR BELEDİYESİNDEN YILBAŞI ÖNCESİ DENETİM

Mersin Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşına sayılı günler kala ilçe genelinde denetimlerini yoğun olarak sürdürüyor.

Vatandaşların, sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmaları için yıl boyunca ilçedeki iş yerlerini sık sık denetleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesinde de denetimlerini arttırdı. Ekipler son olarak yılbaşında yoğun olarak alışveriş yapılan kuruyemişçileri denetledi.

Yaklaşan yılbaşı öncesinde vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda alışverişlerini yapmaları için kuruyemişçileri denetleyen zabıta ekipleri, denetimlerde özellikle ürünlerin fiyat etiketlerini kontrol etti. Denetimlerde satışı yapılan ürünlerin üzerindeki etiketlerde üretim yerleri, son kullanma tarihleri ve fiyatlarının yer alması konusunda işletme sahiplerine gerekli uyarılarda bulunuldu. Ruhsat ve vergi levhası kontrolleri de yapan ekipler, vatandaşların sağlığı için denetimlere devam edecek.