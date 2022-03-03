YENİŞEHİR BELEDİYESİNDEN 8 MART’A ÖZEL ETKİNLİKLER

Yeniehir Belediyesi ilk olarak Yenişehir Kent Konseyi ile Mersin Şairler ve Yazarlar Derneği işbirliği ile 5 Mart Cumartesi günü Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Program ilk olarak saat 14.00’de “Mor Cepken Şairlerden Şiirlere” etkinliği ile başlayacak. 15.00- 17.00 saatleri arasında ise “Adın Kadın Olunca” şiir dinletisi ile “Çiçekçi Kadın” adlı canlı performansı Mersin Şairler ve Yazarlar Derneği bünyesindeki sanatçılar sahneleyecek. Aynı gün saat 17.00’deise“Mersin’in Kadınları Tiyatroda” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Belediyesi Kişisel Gelişim Merkezi (KİGEM) müzik ve tiyatro kursiyerlerinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel sahneleyecekleri oyunda kursiyerler performanslarını sergileyecek. Semihi Vural’ın Kilikya'dan Tarsus'a, Mersin'in mitolojik, tarihi ve çağdaş kadınlarını anlattığı metinler, Çağlar Ekinci’nin yönetmenliğinde sahneye uyarlandı. Oyunun özgün müziklerini ise Veli Polat yine KİGEM müzik kursiyerlerinden oluşan bir koroyla seslendiriyor. 14.00-17.00 saatleri arasında da şair ve yazarlarla kitap imza etkinliği gerçekleşecek.

Yenişehir Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel etkinlikleri 7 Mart Pazartesi günü de devam edecek. İlk olarak 17.30’da Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi’nde “Seçilmiş Yakınlıklar Çağdaş Sanat Sergisi”nin açılışı gerçekleştirilecek. Saat 18.00’dedüzenlenecek olan kokteyl ve trio müzik dinletisinin yanı sıra saat 18.30’da da Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde eşitlik temasıyla bir panel yapılacak. Tiyatro ve sinema oyuncusu Şenay Gürler “tiyatro ve sinemada eşitlik”, Prof. Dr. Halis Dokgöz “cinsiyet eşitliği ve karikatür”, Dr. Öğretim Üyesi Nurcan Çiçek “iletişimde eşitlik” ve Prof. Dr. Tacettin İnandı ise “kavramsal açıdan eşitlik” konularında panele konuşmacı olarak katılacak. Geçtiğimiz ay Yenişehir Belediyesi tarafından verilen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimine katılan katılımcılara sertifikaları da saat 19.30’da düzenlenecek törenle verilecek.