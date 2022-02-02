YENİŞEHİR BELEDİYESİ 50 TON SOĞAN DAĞITTI

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmetlerini sürdüren Mersin Yenişehir Belediyesi, dar gelirli aileler başta olmak üzere vatandaşlara 50 ton soğan dağıttı.

Mersin Yenişehir Belediyesi ekonomik olarak zor günler geçiren dar gelirli ailelere destek vermeye devam ediyor. Yenişehir Halk Kart ile her ay vatandaşlara nakdi destek sağlayan ve Yenişehir Dayanışma Köprüsü uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine her türlü ev eşyası ulaştıran Mersin Yenişehir Belediyesi son olarak vatandaşlara 50 ton soğan dağıttı. Yenişehir Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 ve 50 kilogramlık olarak paketlenen soğanlar ihtiyaç sahibi vatandaşlar başta olmak üzere tüm mahallelerde dağıtıldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yönetim anlayışlarını oluşturan 6 temel ilkeden biri olan “Dayanışma” ilkesi kapsamında çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Ev eşyasından, temel gıda malzemelerine kadar her alanda ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını vurgulayan Başkan Özyiğit, “ Göreve gelirken ‘Yenişehir’de dayanışmayı en üst seviyede tutacağız’ dedik. Ve dayanışmayı 6 temel ilkemizden biri olarak belirledik. Hangi vatandaşımızın neye ihtiyacı varsa gerek talep gerek tespitlerimiz doğrultusunda olsun, anında destek veriyoruz. Yenişehir Halk Kart, Yenişehir Dayanışma Köprüsü ve Yenişehir Belediyesi Aşevimiz ile dar gelirli ailelerimize düzenli olarak yardımda bulunuyoruz. Ayrıca üniversite öğrencilerimize eğitim desteğinde bulunuyor ve engelli olan dezavantajlı hemşehrilerimizin de ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Biz bu sorumluluğumuzun farkındayız. Ve bu farkındalık duygusu ile hassasiyetle görev yapıyoruz. İnanıyorum ki dayanışmayla en zor günleri geride bırakacağız. Ayrıca hayırsever hemşehrilerime duyarlılıklarından dolayı Yenişehirliler adına şükranlarımı sunuyorum” dedi. Başkan Özyiğit, geçtiğimiz yıl yine Şubat ayında vatandaşlara 150 ton soğan dağıttıklarını da hatırlattı.