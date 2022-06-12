VERGİ DAİRESİ BAŞKANI BAYSAL MERSİN SMMMO BAŞKANI TÜRKİLİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Mersin Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal , Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti.

Mersin Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal , Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret ederek Olağan Genel Kurulda seçilen Başkan ve Yönetim Kuruluna hayırlı uğurlu olsun temennilerini iletti.

Baysal , Grup Müdürleri Osman Çelik , Bekir Yiğit , Yusuf İnce , Ahmet Hatipğlu ve İhtisas Müdürü Oktay Durak ile birlikte Mersin SMMMO'nda Başkan Emin Türkili ve Yönetim Kurulu , Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerini Oda binasında ziyaret ederek başarılar diledi.