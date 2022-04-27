VALİ SU, ŞEHİT ALTUĞ VERDİ POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİLERİYLE İFTARDA BULUŞTU
Vali Ali İhsan Su, Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde öğrencilerle birlikte iftar yaptı
Programda yaptığı konuşmasında öğrencilerin çok önemli bir göreve talip olduklarını belirten Vali Su; “Göreve başladığınızda vatandaşlarımızın huzur ve güvenini sağlayacak, memleketimizin birliği ve bütünlüğü için çaba sarf edeceksiniz. Sizler insanlar için güven kaynağısınız. Onlar sizleri gördüklerinde güvende oldukları için daha rahat hareket edeceklerdir. Şunu da bilmeniz lazım ki herkesten dua alan bir meslek grubusunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun.” dedi.
Vali Su, iftarın ardından polis adaylarıyla sohbet ederek eğitim süreçlerine ilişkin bilgi aldı. Öğrencilere eğitimlerinde başarılar diledi.
İftar programına Vali Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su Hanımefendinin yanı sıra; Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, il protokolü üyeleri, Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Zafer Ağırkaya, emniyet personeli ile öğrenciler katıldı.
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