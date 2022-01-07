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VALİ SU, MERSİN CEM EVİ YÖNETİMİNİ ZİYARET ETTİ
Mersin Valisi Ali İhsan Su, 15. Olağan Genel Kurul seçimlerinde Mersin Şube Başkanı olarak yeniden seçilen Hasan Kılavuz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
GENEL 07.01.2022, 13:27 07.01.2022, 22:46
Mersin Valisi Ali İhsan Su, 15. Olağan Genel Kurul seçimlerinde Mersin Şube Başkanı olarak yeniden seçilen Hasan Kılavuz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi’ni ziyaret eden Vali Su, ziyarette Başkan Kılavuz ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Kılavuz ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Vali Su, başarılar diledi.
Başkan Kılavuz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yakın ilgi ve alakalarından dolayı Vali Su’ya teşekkür etti.
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