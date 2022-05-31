VALİ PEHLİVAN : '' OTOBAN MTOSB BAĞLANTI YOLU TEMMUZ AYI İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK ''

Tarsus Organize Sanayi Bölgesinin (MTOSB) otoban bağlantı yolunda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Pehlivan, D-400 Karayolundaki mevcut ağır taşıt trafiğini azaltmak ve ticaretin daha da geliştirilmesi amacıyla yapım çalışmaları devam eden bağlantı yolunda gelinen son aşama hakkında, Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Fidan’dan ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

İki bölüm halinde çalışmaların devam ettiği bağlantı yolunun 1.OSB’ye hizmet edecek kısmında altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve üst yapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Pehlivan, bin 600 metre 3 şerit bölünmüş yol, 3 bin metre tek yol olarak planlanan yoldaki çalışmaların temmuz ayı içerisinde tamamlanacağını söyledi.

MTOSB 2. Bölgeye hizmet edecek 3 şerit 9 bin metre bölünmüş yoldaki altyapı çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Pehlivan, bağlantı yolundaki çalışmaların en kısa zamanda tamamlanarak, sanayicilerin ve vatandaşların hizmetine sunulacağını açıkladı.