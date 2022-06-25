VALİ PEHLİVAN MUT’UN DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİNİ GEZDİ

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mut ilçesindeki tarihi ve doğal güzelliklerinden Alahan Manastırı, Yerköprü Şelalesi, Karacaoğlan Çınaraltı Parkı ve Karaekşi Tabiat Parkını gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Pehlivan, Mut ilçesini ziyaretinde yerel yöneticiler ve vatandaşlarla bir araya gelmesinin ardından Mersin’in turistik zenginlikleri arasında öne çıkan doğal ve tarihi yerleri de gezdi.

Vali Pehlivan, gezisine UNESCO tarafından 2000 yılından itibaren Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan, Anadolu’daki en eski ve iyi korunmuş Doğu Roma manastırlarından biri olan Alahan Manastırını ziyaretle başladı. Pehlivan, Erken Hristiyan sanatında ve Doğu Roma mimarlık tarihinde önemli bir yere sahip olan Toroslar’ın Göksu Vadisine bakan yamacında bin 280 metre yükseklikte kurulmuş, 6. Yüzyılda hac merkezi haline geldiği bilinen manastırın günümüze kadar ulaşan Mağara Kilise, İncilciler (Batı) Kilisesi, Vaftizhane, kubbeli kiliselerin öncüsü olarak kabul edilen Doğu Kilisesi, kayalara oyulmuş keşiş odacıkları ve mezarları gezdi. Pehlivan, bu tarihi yerlerle ilgili Silifke Müze Müdürü Nilgün Abdimanoğlu’ndan bilgiler aldı.

Vali Pehlivan, Yerköprü Şelalesine hayran kaldı

Vali Pehlivan, Mut ilçesinin doğal güzelliklerinin başında gelen, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce koruma altına alınan ve Tabiat Parkı olarak tescillen Yerköprü Şelalesini de ziyaret etti. İlçenin doğa harikası şelale hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerinden bilgiler alan Pehlivan, şelalenin suyundan da tattı. Pehlivan, bu tabii görsel şöleni çok beğendiğini belirterek, hem yerli hem yabancı turistlerin mutlaka gelip görmelerini tavsiye etti.

Pehlivan, Karacaoğlan Çınaraltı Parkında vatandaşlarla bir araya geldi

Pehlivan, Vatandaşlarla Buluşma programı çerçevesinde de Karacaoğlan Çınaraltı Parkında vatandaşlarla bir araya geldi. İçerisinde asırlık 5 çınar ağacı, bir pınar ile Karacaoğlan heykelinin de bulunduğu parkta vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Pehlivan, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 7 gün 24 saat boyunca görevinin başında, vatandaşın hizmetinde olduğunu ifade etti.

Vatandaşlarla tek tek görüşen Pehlivan, kendisine iletilen konular, talep ve isteklerle ilgili çözümler üretmek için ellerinden gelen gayreti bütün kurumlarla birlikte göstereceklerini söyledi.

Pehlivan‘ın Mut’taki son durağı Karaekşi Tabiat Parkı oldu

Vali Pehlivan, Mut ilçesindeki temasları çerçevesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce koruma altına alınan ve Tabiat Parkı olarak tescillen Karaekşi Tabiat Parkını da gezdi. 8,5 hektar alanda, içerisinde doğal kaynak suyu, çınar ve kızılçam ağaçları bulunan Karaekşi Tabiat Parkında piknik yapan vatandaşlarla sohbet eden Pehlivan, yetkililerden de parkla ilgili bilgi aldı.