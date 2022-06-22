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VALİ PEHLİVAN: “MAVİ VATANIMIZDA HER BİR DAMLA SU İÇİN MÜCADELE VERİLİYOR”

Sahil Güvenlik Komutanlığının 40’ıncı kuruluş yıl dönümü, Mersin’de düzenlenen törenle kutlandı.

GENEL 22.06.2022, 09:58 22.06.2022, 11:59
VALİ PEHLİVAN: “MAVİ VATANIMIZDA HER BİR DAMLA SU İÇİN MÜCADELE VERİLİYOR”

Sahil Güvenlik Komutanlığının 40’ıncı kuruluş yıl dönümü, Mersin’de düzenlenen törenle kutlandı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, “Vatanımızın her karış toprağı kutsal. Karada nasıl her bir çakıl taşı için güvenlik güçlerimiz mücadele ediyorsa, denizlerimizde de mavi vatanımızda da her bir damla su için aynı mücadele veriliyor” dedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının 40’ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığında tören düzenlendi. Törene, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bedri Dursun, protokol üyeleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personel ve aileleri katıldı.

“Sahil Güvenlik Komutanlığımız, 215 bin kilometrekare alanda güvenliği sağlıyor”

Törende konuşan Vali Pehlivan, 1982 yılında kurulan, 2016 yılından itibaren İçişleri Bakanlığına bağlı olarak denizlerimizde silahlı kolluk kuvveti olarak görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığının çok önemli görevler yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini söyledi. Pehlivan, “Vatanımızın her karış toprağı kutsal. Karada nasıl her bir çakıl taşı için güvenlik güçlerimiz mücadele ediyorsa, denizlerimizde de mavi vatanımızda da her bir damla su için aynı mücadele veriliyor. Bu hususta Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı birliklerimiz hayati görevler icra ediyor. Ülkemiz genelinde 4 Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı var. Biri de Mersinimizde. Sahil Güvenlik Komutanlığımız, 320 kilometresi Mersin’de olmak üzere bin 300 kilometreye yakın sorumluluk sahasıyla yaklaşık 215 bin kilometrekare alanda personeliyle, ekipmanlarıyla, botlarıyla, gemileriyle güvenliği sağlıyor” diye konuştu.

“Kaçak göçmenlerle mücadelede zalimce değil, insanca muamelede bulunuyorlar”

Ekiplerin, denizlerde asayişin sağlanması için uyuşturucudan kaçakçılığa kadar çeşitli görevler yaptıklarına dikkat çeken Pehlivan, “Özellikle yasadışı göçmen kaçakçılığıyla, bunu organize edenlerle ilgili de çok yoğun mücadeleler veriyor. Kaçak göçmenlerle yaptığı mücadelede zalimce değil, insanca muamelede bulunuyor; insanların denizlerde boğulmalarının önüne geçiliyor, kurtarılıyor. Sonrasında gerekli hukuki işlemler elbette ki ilgili mevzuat hükümlerine istinaden yapılıyor. Bu süreçte medeniyet değerlerimizle örtüşen nitelikte, uluslararası evrensel değerlerle ve hukuk kurallarıyla da çelişmeyecek şekilde vazifelerini hassasiyetle yerine getiriyorlar. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimiz, yasadışı unsurlara karşı çeşitli operasyonlar da yapıyorlar. Bu operasyonların bir kısmını kurumsal bazda, bir kısmını da diğer kolluk birimlerimizle birlikte yürütüyorlar. Uluslararası sularda Deniz Kuvvetlerimize bağlı ekiplerle de iş birliği içerisinde hareket ediyorlar. Ortak tatbikatlar yerine getiriyorlar. Hasılı diğer kolluk birimlerimiz gibi meşakkatli bir görev icra ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının 40’ıncı yıl dönümünü kutlayan Vali Pehlivan, “Vatanımızın korunması ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, Sahil Güvenlik Komutanlığımızın değerli mensuplarına çalışmalarında üstün başarılar diliyorum” dedi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek’in de bir konuşma yaptığı programda, çeşitli aktiviteler ve yarışmalar yapılarak, Sahil Güvenlik Helikopteri ve İnsansız Can Kurtarma Aracı ile kurtarma faaliyeti canlandırıldı. Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin gösterisinin ardından ‘Akdeniz Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Kupası’ ile ‘Gemicilik Yarışmaları’nda başarılı olan personele ödülleri, Vali Pehlivan ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Törende, Vali Pehlivan’ın TCSG Yaşam Gemisi Ziyaret Defterini imzalamasının ardından, protokol üyeleri ve katılımcılar Yaşam Gemisi ile denizde gezinti yaptı.

Kaynak: İHA
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