VALİ PEHLİVAN KAMU GÖREVLİLERİYLE BAYRAMLAŞTI

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kurban Bayramı dolayısıyla kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bayramlaşmada Vali Pehlivan’a eşi Yıldız Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, milletvekilleri ile il ve ilçe protokolü eşlik etti. Önce kamu görevlileriyle bayramlaşan Pehlivan, ardından vatandaşlar ve basın mensuplarıyla bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Pehlivan, bütün Mersinlilerin bayramını kutladığını söyledi. Dün şehitliği ziyaret ettiklerini hatırlatan Pehlivan, "Şehitlerimizi kabirleri başında bir kez daha yad ettik. Aileleriyle buluştuk ve bayramlaştık. Bugünde sabah namazımızı kıldık. Orada hemşerilerimizle bir araya geldik. Şimdi de kamu personeli ve vatandaşlarla bayramlaştık. Gün boyunca bayramlaşmalarımız devam edecek. Bayramların birleştirici, paylaşma, dayanışma, yardımlaşma yönü ön plandadır. Bugünler anlamlı günlerdir. Bugünlerde kardeşlik duygularını pekiştirmek adına küskünlüklerin, dargınlıkların bertaraf edildiği günlerdir. Yine büyüklerimizin ziyaret edilip, hayır dualarının alındığı, ailelerin bir araya geldiği günlerdir. Çok şükür ülkemizin genelinde olduğu gibi Mersin ilimizde de güvenlik ve huzur içerisinde bir bayramı eda ediyoruz" dedi.

Bayramların en güzel yanının birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Biz her zaman yaratılanı yaratandan ötürü sevmiş bir milletiz. Sevgi, vicdan temelli bir medeniyetin mensuplarıyız. Bugünler birlik ve beraberlik hasretlerinin hem hatırlanmasına hem de yaşatılmasına vesile oluyor. Bunun daim olmasını diliyorum" diye konuştu.