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VALİ PEHLİVAN: “KADINA YÖNELİK HER TÜRLÜ ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN BİRLİKTE HAREKET EDİLMELİ”

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, ‘Şiddete Sıfır Tolerans’ ilkesi doğrultusunda, kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek amacıyla toplumun her kesimi ile birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

GENEL 28.06.2022, 09:47
VALİ PEHLİVAN: “KADINA YÖNELİK HER TÜRLÜ ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN BİRLİKTE HAREKET EDİLMELİ”

 Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, ‘Şiddete Sıfır Tolerans’ ilkesi doğrultusunda, kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek amacıyla toplumun her kesimi ile birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonunun ikinci toplantısı, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Abdulhamit Erguvan’ın yanı sıra kaymakamlar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya, il müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

“Kadına yönelik şiddetle mücadele hayati önem taşıyor”

Vali Pehlivan, toplantıda yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetle mücadelenin hayati önem taşıdığını belirtti. 2021-2025 yıllarını içeren Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planının 30 Haziran 2021 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Pehlivan, eylem planının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde 1 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen tanıtım toplantısında paylaşıldığını ifade etti.

Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele 4. Ulusal Eylem Planının 5 ana hedefinin bulunduğunu belirten Pehlivan, bu hedeflerin “Adalete Erişim ve Mevzuat, Politika ve Koordinasyon, Koruyucu ve Önleyici Hizmetler, Toplumsal Farkındalık, Veri ve İstatistik” olduğunu söyledi. Pehlivan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 23 Mart 2022 tarihinde imzalanan protokolle kamuoyuna duyurulan ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı’ çerçevesinde Valilik, müdürlükler, ilçelerde de kaymakamlıklarca kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hem mevzuat hem de uygulamaya yönelik çeşitli çalışmaların gerçekleştirildiğini vurguladı.

İl bazında üç ayda bir olacak şekilde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendiğini kaydeden Pehlivan, ‘Şiddete Sıfır Tolerans’ ilkesi doğrultusunda kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek amacıyla toplumun her kesimi ile birlikte hareket edilmesinin önemine işaret etti.

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yapılan sunumla devam eden toplantıda, Mersin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Risk Haritası hakkında bilgiler verilerek, vaka sayıları hakkında yapılan çalışmalar ve paydaş kurumlarla koordinasyon konuları ele alındı.

Söz konusu genelgede, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Müdürlüğü koordinesinde “2022 yılında erkek odaklı şekilde yürütülecek olan kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin yaygın eğitim ve farkındalık çalışmaları çerçevesinde, yıl içerisinde ülke çapında en az 5 milyon erkeğe, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri verilecek şekilde gerekli planlamaların yapılması” hedefi yer alıyor.

Bu doğrultuda, Mersin’de de Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 110 bin erkeğe, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında farkındalık eğitimleri verilmesi yönünde tüm kamu kurumlarındaki erkek personel, Serbest Bölge, Hal Başkanlığı, Organize Sanayi Bölgesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, liman, kahvehaneler gibi erkeklerin yoğun çalıştığı alanlarda eğitimlerin yapılmasının planlandığı bildirildi. Mersin’de bu yıl şu ana kadar eğitim verilen erkek sayısının ise 42 bin 706 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: İHA
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